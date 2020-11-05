Китай временно запретил въезд из России по визам и виду на жительство

Китайская Народная Республика временно приостанавливает въезд из России по визам и виду на жительство. О таком решении в связи с ситуацией с коронавирусом объявило посольство КНР в Москве. Уведомление появилось на официальном сайте дипломатического представительства.

Временный запрет на въезд не распространяется на граждан, которые имеют дипломатические, служебные визы, визы вежливости, а также визы категории С. Въезд в Китай по разрешениям, оформленным после 3 ноября текущего года, не запрещён.

Ранее сегодня министерство иностранных дел Китая объявило об ограничении въезда для работников из Великобритании и Бельгии из-за обострения пандемии в странах Европы. Список подпадающих под ограничение государств может быть расширен, предупредили в Пекине.

