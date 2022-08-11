В Тайване считают, что военная угроза со стороны Китая остается высокой

Власти Тайваня считают, что военная угроза со стороны Китая остается высокой. Об этом сообщает ТАСС.



Глава администрации республики Цай Инвэнь отметила, что Тайвань не станет эскалировать конфликт, однако будет твердо защищать свой суверенитет.



Ранее обозреватель The Telegraph Роджер Бутль заявил, что возможный военный конфликт между КНР и США после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань грозит вылиться в экономическую катастрофу, последствия которой будет ощущать весь мир.





