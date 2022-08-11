В Тайване считают, что военная угроза со стороны Китая остается высокой
Власти Тайваня считают, что военная угроза со стороны Китая остается высокой. Об этом сообщает ТАСС.
Глава администрации республики Цай Инвэнь отметила, что Тайвань не станет эскалировать конфликт, однако будет твердо защищать свой суверенитет.
Ранее обозреватель The Telegraph Роджер Бутль заявил, что возможный военный конфликт между КНР и США после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань грозит вылиться в экономическую катастрофу, последствия которой будет ощущать весь мир.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,8 млн+25 815 / сут.
Умерли
383 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+14 221 / сут.
- Небензя заявил, что удары Украины по ЗАЭС ведут мир к ядерной катастрофе
- Госдеп: США не нанесут вреда «российскому народу»
- Два дела завели после гибели троих детей в Подмосковье
- Британцы разозлились после заявления Зеленского о возврате Крыма
- В Тайване считают, что военная угроза со стороны Китая остается высокой
- Саакашвили поставили 17 диагнозов
- Госдеп: РФ несет полную ответственность за возможные риски на ЗАЭС
- МАГАТЭ не видит угрозы ядерной безопасности на Запорожской АЭС
- Китай в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС призвал к переговорам
- В Финляндии предложили приостановить стройку ж/д путей в сторону РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru