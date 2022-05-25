Китай провел учения у берегов Тайваня для «предостережения США»
Вооруженные силы Китая провели военные учения в районе Тайваня для «предостережения США». Об этом сообщает командование Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии КНР.
«На днях Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая организовала объединенное патрулирование в целях обеспечения боеготовности и военные учения в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань», — говорится в заявлении ведомства в соцсети WeChat.
Как отметило командование, учения — «серьезное предупреждение в связи с недавней активностью между США и Тайванем». В НОАК подчеркнули, что остров является частью КНР, а вооруженные силы Китая готовы предотвратить вмешательство извне и любые попытки организовать «независимость Тайваня».
Ранее президент США Джо Байден заявил, что страна может использовать военную силу в случае вторжения Китая на Тайвань. В МИД Китая выразили протест в связи с заявлением американского лидера, пообещав предпринять «решительные действия для защиты своего суверенитета и интересов безопасности», пишет Ura.ru. Позже Госдепартамент США заявил, что несмотря на высказывания Байдена США не меняли внешнеполитический курс, отмечает РИА ФАН.
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