Китайский дипломат намекнул на причастную к взрывам на «Северных потоках» страну

На иллюстрации люди отвечают на вопросы: «Кто ненавидит русские трубопроводы? — США! — Кто пытался помешать их строительству? — США! — Кто сказал, что уничтожит их? — США! — Кому выгодно уничтожение? — США! — Кто их уничтожил? — Мы не имеем понятия», отмечает Газета.ru.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что у российской стороны есть данные о роли Запада во взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

