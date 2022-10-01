Китайский дипломат намекнул на причастную к взрывам на «Северных потоках» страну

США могут быть причастны к взрывам на российских газопроводах «Северный поток». Соответствующее изображение опубликовал на своей странице в Twitter дипломат КНР в Ливане Цао И.

Путин: Англосаксы организовали взрывы на «Северных потоках»

На иллюстрации люди отвечают на вопросы: «Кто ненавидит русские трубопроводы? — США! — Кто пытался помешать их строительству? — США! — Кто сказал, что уничтожит их? — США! — Кому выгодно уничтожение? — США! — Кто их уничтожил? — Мы не имеем понятия», отмечает Газета.ru.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что у российской стороны есть данные о роли Запада во взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывыСеверный ПотокСеверный Поток-2СШАКНР
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