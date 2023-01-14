Китай призвал немедленно прекратить угрожающие Запорожской АЭС атаки

Как отметил дипломат, удары по территории вокруг ЗАЭС продолжаются, безопасность станции вызывает обеспокоенность.

«Согласно данным Международного агентства по атомной энергии, все шесть реакторов на этой АЭС были остановлены. Последняя резервная линия электроснабжения пострадала от ударов и артобстрелов в конце декабря. Электроснабжение было восстановлено только на прошлой неделе», — цитирует Чжан Цзюня ТАСС.

Постпред подчеркнул, что нельзя вновь допустить такой ситуации, поэтому опасные для АЭС действия следует незамедлительно прекратить.

