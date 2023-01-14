Китай призвал немедленно прекратить угрожающие Запорожской АЭС атаки
Необходимо прекратить все военные операции, которые могут отразиться на физической и технической безопасности Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь в ходе заседания Совета Безопасности международной организации.
Как отметил дипломат, удары по территории вокруг ЗАЭС продолжаются, безопасность станции вызывает обеспокоенность.
«Согласно данным Международного агентства по атомной энергии, все шесть реакторов на этой АЭС были остановлены. Последняя резервная линия электроснабжения пострадала от ударов и артобстрелов в конце декабря. Электроснабжение было восстановлено только на прошлой неделе», — цитирует Чжан Цзюня ТАСС.
Постпред подчеркнул, что нельзя вновь допустить такой ситуации, поэтому опасные для АЭС действия следует незамедлительно прекратить.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+5 078 / сут.
Умерли
394 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 271 / сут.
- СМИ уличили США в нарушении обещаний по поддержке Украины
- Китай призвал немедленно прекратить угрожающие Запорожской АЭС атаки
- Курс биткоина вырос более чем на 10%
- США и Япония предупредили, что расценят «ядерную атаку» России как удар против человечества
- СМИ: Бойцы НАТО «тренировали» ВСУ, стреляя по жилым кварталам
- Россия запустит три спутника ГЛОНАСС нового поколения
- Небензя назвал Украину «натовской ЧВК»
- Постпред США призвала Россию активизировать сотрудничество по зерновой сделке
- МИД Украины оценил ущерб гражданской инфраструктуре страны в $127 млрд
- Гинцбург: Коронавирус начнет меняться гораздо быстрее
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru