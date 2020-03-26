Китай призвал G20 отменить пошлины и барьеры для товаров из-за COVID-19

Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин считает необходимым отменить налоговые пошлины и барьеры для свободного циркулирования товаров ради восстановления мировой экономики в условиях пандемии коронавируса.

С таким призывом председатель КНР обратился к лидерам Большой двадцатки в ходе первого в истории онлайн-саммита объединения, передает Центральное телевидение Китая. Экстренный виртуальный саммит G20 посвящён мерам, которые мировое сообщество может предпринять для борьбы с коронавирусом и сглаживания экономических последствий пандемии.

Все участники, в том числе, президент РФ Владимир Путин, общаются посредством мониторов в своих кабинетах. Предполагается, что лидеры «двадцатки» примут документ, где обозначат план действий по борьбе с COVID-19.

