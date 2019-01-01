В мире

Китай отреагировал на заявление американцев о повышении пошлин

8 мая21:17

Китай выразил сожаление в связи с запланированными США мерами по увеличению пошлин на импортируемые из КНР товары, сообщает «Синьхуа».

Китайская сторона отметила, что эскалация торговых трений противоречит интересам народов двух стран, а также заявила о готовности «принять необходимые контрмеры».

С 10 мая США повысят пошлины с 10 до 25% на китайские товары на общую сумму до 200 миллиардов долларов.

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