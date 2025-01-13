Китай отказался принять в порту три танкера с российской нефтью
Китайская сторона отказалась принять в порту три находящихся под санкциями США танкера с нефтью из России. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на системы по отслеживанию движения судов.
Все танкеры вышли из порта Козьмино на Дальнем Востоке. Они перевозят два миллиона баррелей нефти сорта ESPO. Он ценится дороже сорта Urals.
Уточняется, что речь идет о судах Olia с 709 тысячами баррелей нефти, которое остается в Желтом море, танкере Mermar с 755 тысячами баррелями нефти (ожидает у побережья) и корабле Huihai Pacific с 770 тысячами баррелей нефти (судно стоит в море без движения после того, как изменило курс, должно было прибыть в порт 15 января).
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что новые санкции против российской нефти взвинтят цены на рынке, что выгодно для России и меньше всего выгодно США. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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