Ким Чен Ын показал Шойгу новые беспилотники КНДР

Глава Северной Кореи и российский министр посетили «Выставку вооружений — 2023» в Пхеньяне и обсудили стратегии развития вооружений, отмечает телеканал «360».

Ким Чен Ын и Шойгу осмотрели новейшие образцы вооружений КНДР, в том числе межконтинентальные баллистические ракеты в камуфляжной расцветке с номерами боевых подразделений, мобильные пусковые установки, бронетехнику. Также на выставке представлены два образца беспилотников, которые внешне напоминают американские летательные аппараты. На баннерах представлены фотографии устройств в полете, следовательно, КНДР уже провела испытания дронов.

По данным агентства Yonhap, один из БПЛА похож на аналог разведывательного беспилотника США RQ-4 Global Hawk, другой — на ударно-разведывательный американский дрон MQ-9 Reaper. Предположительно, КНДР при создании беспилотников могла использовать данные, полученные с помощью хакерских атак.

Ранее российская делегация во главе с Сергеем Шойгу прибыла в Северную Корею для участия в торжествах, посвященных юбилею победы народа КНДР в войне 1950—1953 годов, напоминает Ura.ru.

