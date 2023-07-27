Ким Чен Ын показал Шойгу новые беспилотники КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын продемонстрировал министру обороны РФ Сергею Шойгу новые северокорейские беспилотники. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Глава Северной Кореи и российский министр посетили «Выставку вооружений — 2023» в Пхеньяне и обсудили стратегии развития вооружений, отмечает телеканал «360».
Ким Чен Ын и Шойгу осмотрели новейшие образцы вооружений КНДР, в том числе межконтинентальные баллистические ракеты в камуфляжной расцветке с номерами боевых подразделений, мобильные пусковые установки, бронетехнику. Также на выставке представлены два образца беспилотников, которые внешне напоминают американские летательные аппараты. На баннерах представлены фотографии устройств в полете, следовательно, КНДР уже провела испытания дронов.
По данным агентства Yonhap, один из БПЛА похож на аналог разведывательного беспилотника США RQ-4 Global Hawk, другой — на ударно-разведывательный американский дрон MQ-9 Reaper. Предположительно, КНДР при создании беспилотников могла использовать данные, полученные с помощью хакерских атак.
Ранее российская делегация во главе с Сергеем Шойгу прибыла в Северную Корею для участия в торжествах, посвященных юбилею победы народа КНДР в войне 1950—1953 годов, напоминает Ura.ru.
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