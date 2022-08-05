Китай обвинил США в нарушении ДНЯО
Вашингтон нарушает положения международного Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), передавая его неядерным державам, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Китая на обзорной конференции ДНЯО Фу Цонга.
«Размещение США ядерного оружия и разрешение на его использование с истребителей в чрезвычайных ситуациях — это как раз практика передачи, которая нарушает ДНЯО», — сказал он.
Цонг отметил, что появление ядерного оружия в Азии подорвет региональную стабильность и затронет стратегические интересы Китая.
Ранее секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш во время выступления в штаб-квартире организации заявил, что риск ядерной конфронтации в настоящее время острее, чем в последние десятилетия.
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