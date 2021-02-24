Кандидат в главы ЦРУ назвал Китай крупнейшим соперником США

Китай является крупнейшим геополитическим соперником США, заявил кандидат на на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил Бернс, конкуренция двух государств станет задачей на десятилетия.

Ранее президент Джо Байден в ходе выступления в Госдепартаменте назвал Китай основным конкурентом США. Глава государства пообещал бороться со «злоупотреблениями» Пекина в сфере экономики, а также противостоять его агрессивным действиям.

При этом американский лидер отметил, что Вашингтон готов сотрудничать с Пекином, когда это отвечает интересам американской стороны.

