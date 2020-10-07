Киргизская оппозиция основала второй координационный совет
Лидеры оппозиционных партий в Киргизии создали второй по счету Народный координационный совет. Об этом сообщает ИА 24.kg со ссылкой на лидера партии «Чон казат» Максата Мамытканова.
В совет вошли проигравшие на парламентских выборах партии «Ордо», «Мекен Ынтымагы», «Реформа», «Ыйман нуру». Накануне в Киргизии аннулировали результаты парламентских выборов.
Лидер партии «Чон казат» Максат Мамытканов пояснил порталу 24.kg, что поводом для создания еще одного совета стало несогласие с кандидатурой экс-депутата Садыра Жапарова, выдвинувшегося на пост премьер-министра Киргизии.
Ранее 6 октября о создании первого координационного совета сообщили представители шести оппозиционных партий Киргизии. СДПК, «Ата Мекен», «Республика», «Бир бол», «Замандаш», «Бутун Кыргызстан», «Реформа» и «Ордо». Лидером первого КС стал лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров.
Резкие изменения в составе правительства и парламента Киргизии произошли после оглашения результатов парламентских выборов, которые затем аннулировали. Сообщалось, что во время протестов в столице Бишкеке пострадало 686 человек. В захваченном в Бишкеке Белом доме произошел пожар. Президент Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее попыткой госпереворота. Некоторые главы регионов сложили свои полномочия на фоне общественных волнений.
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