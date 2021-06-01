Киргизия запретит въезд в страну без прививки от COVID-19

Департамент туризма республики разработал алгоритм, согласно которому туристов без прививки не будут пускать в страну. Все посетители также должны будут соблюдать санитарные требования.

Сейчас алгоритм рассматривается министерством иностранных дел Киргизии. Ежегодно республику посещают около четырех миллионов людей, половина из них отдыхает летом на курорте Иссык-Куль.

