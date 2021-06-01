Киргизия запретит въезд в страну без прививки от COVID-19
Киргизия будет разрешать въезд в страну только вакцинированным от коронавируса туристам, сообщила замдиректора департамента туризма при министерстве экономики и финансов страны Кыял Кенжематова.
Департамент туризма республики разработал алгоритм, согласно которому туристов без прививки не будут пускать в страну. Все посетители также должны будут соблюдать санитарные требования.
Сейчас алгоритм рассматривается министерством иностранных дел Киргизии. Ежегодно республику посещают около четырех миллионов людей, половина из них отдыхает летом на курорте Иссык-Куль.
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