Киргизия запретит въезд в страну без прививки от COVID-19

Киргизия будет разрешать въезд в страну только вакцинированным от коронавируса туристам, сообщила замдиректора департамента туризма при министерстве экономики и финансов страны Кыял Кенжематова.

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Департамент туризма республики разработал алгоритм, согласно которому туристов без прививки не будут пускать в страну. Все посетители также должны будут соблюдать санитарные требования.

Сейчас алгоритм рассматривается министерством иностранных дел Киргизии. Ежегодно республику посещают около четырех миллионов людей, половина из них отдыхает летом на курорте Иссык-Куль.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:КоронавирусТуризмКиргизия
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