Кирби: в Вашингтоне не видят для себя угроз из-за размещения ядерного оружия в Белоруссии
В Вашингтоне не видят признаков того, что российское тактическое ядерное оружие, размещенное Москвой на территории Белоруссии, создает угрозу начала ядерной войны. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.
По его словам, США не станут менять из-за этого готовность своих стратегических ядерных сил.
Представитель Белого дома также добавил, что появление ядерного оружия в Белоруссии не несет угрозы и для европейских стран.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о размещении ядерного оружия в Белоруссии после 7-8 июля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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