Кирби: в Вашингтоне не видят для себя угроз из-за размещения ядерного оружия в Белоруссии

По его словам, США не станут менять из-за этого готовность своих стратегических ядерных сил.

Представитель Белого дома также добавил, что появление ядерного оружия в Белоруссии не несет угрозы и для европейских стран.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о размещении ядерного оружия в Белоруссии после 7-8 июля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

