Кирби: в Вашингтоне не видят для себя угроз из-за размещения ядерного оружия в Белоруссии

В Вашингтоне не видят признаков того, что российское тактическое ядерное оружие, размещенное Москвой на территории Белоруссии, создает угрозу начала ядерной войны. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.

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По его словам, США не станут менять из-за этого готовность своих стратегических ядерных сил.

Представитель Белого дома также добавил, что появление ядерного оружия в Белоруссии не несет угрозы и для европейских стран.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о размещении ядерного оружия в Белоруссии после 7-8 июля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Джон Кирби, официальный представитель Госдепартамента. Фото с сайта defence.ru.
ТЕГИ:БелоруссияЯдерное ОружиеСШАБелый Дом

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