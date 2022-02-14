Авиакомпаниям Украины рекомендовано отменить полеты над Черным морем

О маневрах российского флота стало известно 12 февраля. Как заявили в Черноморском флоте, больше 30 кораблей вышли в море из Севастополя и Новороссийска. Они принимают участие в масштабных маневрах ВМФ России.

Как отмечает «Укаэрорух», Украина осуществила официальную публикацию аэронавигационной информации об активации потенциально опасной зоны в воздушном пространстве над Черным морем — с 14 по 19 февраля.

Авиакомпаниям рекомендуют заранее спланировать свои маршруты, учитывая российские учения. При этом полностью закрывать полеты над Черным и Азовским морями Украина не планирует.

Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко предупредил о том, что Киев может приостановить авиасообщение над Украиной с 14 февраля. Киев не видит смысла в закрытии воздушного пространства Украины. Об этом заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

