Кипр ввел обязательное прохождение ПЦР-теста в стране вылета и по прилету

Власти Кипра ввели правило обязательного прохождения ПЦР-теста на коронавирус в стране вылета для всех пассажиров, направляющихся на остров. Об этом сообщает ТАСС.

Правило будет действовать с 4 по 15 января. Тест должен пройден не ранее, чем за 48 часов до вылета.

Кроме того, все прибывающие должны будут сдать ПЦР-тест по прибытии вне зависимости от статуса вакцинации. Расходы на тестирование покрываются самим пассажиром.

Меры призваны остановить распространение в стране штамма «омикрон». На Кипре третий день подряд обновляется максимум по числу заражений.