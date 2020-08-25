Кипр разрешит въезд некоторым россиянам

Власти Кипра с пятницы, 28 августа, включают Россию в третью (С) категорию стран по эпидемиологической ситуации. Это означает, что в республику смогут въехать постоянно проживающие на острове граждане РФ и члены их семей, а также дипломаты, обладатели вида на жительство или специального разрешения, сообщает РИА Новости.

Гражданам из стран категории С нужно будет предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус COVID-19, полученную не раньше, чем за три дня до вылета, или же сдать тест по прибытии. Вновь прибывшие должны будут пройти двухнедельный карантин, к концу которого им потребуется сдать ещё один тест.

Для граждан из стран категории А таких ограничений нет. Для граждан из стран категории А не предусмотрен карантин, но справку у них потребуют.

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По информации «Известий», Россия 25 августа может объявить о возобновлении авиасообщения ещё с семью странами, среди которых Кипр, Мальта, Венгрия и Франция.

Пока Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией, сняла ограничения на пересечение границы с Абхазией. Для россиян открыты Киргизия и Черногория, в Швейцарию могут полететь обладатели вида на жительство.

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