Кипр лишит россиян «золотых паспортов»

Власти Кипра лишат гражданства 26 человек, получивших «золотые паспорта» за инвестирование в экономику государства. Об этом сообщает издание Cyprus Times, ссылаясь на министра внутренних дел страны Константиноса Петридиса.

Источник отмечает, что среди них оказались девять россиян, а также камбоджийцы, кенийцы, китайцы, иранец и гражданин Малазии. Их имена не сообщаются. Эти 26 человек были участниками девяти инвестиционных сделок. Получение ими «золотых паспортов» признано незаконным.

В начале ноябре президент Кипра Никос Анастасиадис пообещал, что любой, кто получил гражданство в нарушение строгих критериев, будет его лишен. При этом Анастасиадис отметил, что речь может идти о 10–15-ти таких случаях.