Кипр лишит россиян «золотых паспортов»
Власти Кипра лишат гражданства 26 человек, получивших «золотые паспорта» за инвестирование в экономику государства. Об этом сообщает издание Cyprus Times, ссылаясь на министра внутренних дел страны Константиноса Петридиса.
Источник отмечает, что среди них оказались девять россиян, а также камбоджийцы, кенийцы, китайцы, иранец и гражданин Малазии. Их имена не сообщаются. Эти 26 человек были участниками девяти инвестиционных сделок. Получение ими «золотых паспортов» признано незаконным.
В начале ноябре президент Кипра Никос Анастасиадис пообещал, что любой, кто получил гражданство в нарушение строгих критериев, будет его лишен. При этом Анастасиадис отметил, что речь может идти о 10–15-ти таких случаях.
Ранее НСН писала, что в Минкомсвязи РФ подготовили проект указа президента РФ о пробном выпуске в Москве с 1 марта 2020 года электронных паспортов и соответствующего мобильного приложения. Об этом сообщает ТАСС.
Цель эксперимента – разработка электронных документов и сопутствующей инфраструктуры, оценка их удобства и эффективности. Эксперимент пройдет в два этапа: с 1-го марта 2020 года планируется выпустить только приложение, связанное с паспортом, а на втором этапе, который начнется предположительно с 1 июля 2020 года, выпустить паспорт на пластиковой карте с чипом. Ранее вице-премьер Максим Акимов заявил, что в России переход на электронные паспорта возможен в 2022 году.
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