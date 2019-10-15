Россиянам разрешат ходить к нотариусу без паспорта
Минюст России подготовил законопроект, разрешающий россиянам получать услуги нотариуса без предъявления паспорта, сообщает РИА Новости.
Как отмечает Газета.ру, этим правом смогут воспользоваться граждане, которые передали свои биометрические данные в единую систему. Кроме того, планируется расширить список нотариальных услуг, которые можно будет получать удаленно.
Также россияне смогут заверять сделку и двух и более нотариусов, которые работают в разных населенных пунктах, пишут «Известия».
По данным RT, Госдума может рассмотреть законопроект в первом чтении в ближайшее время.
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