Кинотеатры в Гонконге отказались показывать фильм «Винни-Пух: Кровь и мёд»

Кинотеатры в Гонконге отказались от показа фильма «Винни-Пух: Кровь и мед», сообщает агентство Reuters.

Хоррер с участием героев сказки Алана Милна должен был выйти в 32 кинотеатрах. В компании -дистрибьюторе ленты заявили, что не знают причины произошедшего.

В Управлении по делам кино, газет и статей Гонконга подтвердили выдачу сертификата одобрения на этот фильм. Там также отметили, что не комментируют решение кинотеатров, так как это коммерческие организации, которые сами определяют, что показывать, а что нет.

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Как подчеркнули в Reuters, представители кинотеатров отказались от каких-либо комментариев на эту тему.

Официальных причин не называется, но вероятно, всё это из-за мемов про Си Цзиньпина, отметили в агентстве.

Ранее, как сообщала НСН, в Китае запретили Винни-Пуха из-за сходства с Си Цзиньпином.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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