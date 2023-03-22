Кинотеатры в Гонконге отказались показывать фильм «Винни-Пух: Кровь и мёд»

Кинотеатры в Гонконге отказались от показа фильма «Винни-Пух: Кровь и мед», сообщает агентство Reuters.

Хоррер с участием героев сказки Алана Милна должен был выйти в 32 кинотеатрах. В компании -дистрибьюторе ленты заявили, что не знают причины произошедшего.

В Управлении по делам кино, газет и статей Гонконга подтвердили выдачу сертификата одобрения на этот фильм. Там также отметили, что не комментируют решение кинотеатров, так как это коммерческие организации, которые сами определяют, что показывать, а что нет.