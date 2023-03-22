Кинотеатры в Гонконге отказались показывать фильм «Винни-Пух: Кровь и мёд»
Кинотеатры в Гонконге отказались от показа фильма «Винни-Пух: Кровь и мед», сообщает агентство Reuters.
Хоррер с участием героев сказки Алана Милна должен был выйти в 32 кинотеатрах. В компании -дистрибьюторе ленты заявили, что не знают причины произошедшего.
В Управлении по делам кино, газет и статей Гонконга подтвердили выдачу сертификата одобрения на этот фильм. Там также отметили, что не комментируют решение кинотеатров, так как это коммерческие организации, которые сами определяют, что показывать, а что нет.
Как подчеркнули в Reuters, представители кинотеатров отказались от каких-либо комментариев на эту тему.
Официальных причин не называется, но вероятно, всё это из-за мемов про Си Цзиньпина, отметили в агентстве.
Ранее, как сообщала НСН, в Китае запретили Винни-Пуха из-за сходства с Си Цзиньпином.
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