Ким Чен Ын расплакался на съезде матерей
6 декабря 202304:02
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын расплакался, когда заслушивал отчетный доклад на Общереспубликанском съезде матерей, сообщает РИА Новости со ссылкой на видеокадры Центрального телевидения Кореи.
Он не смог сдержать слез, которые были крупным планом показаны местным телевидением. В это время диктор говорил о докладе, в котором говорилось о готовности матерей к самопожертвованию ради будущего своих детей.
Ранее Ким Чен Ын принял Лаврова в своей резиденции в Пхеньяне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru