Ким Чен Ын расплакался на съезде матерей

Он не смог сдержать слез, которые были крупным планом показаны местным телевидением. В это время диктор говорил о докладе, в котором говорилось о готовности матерей к самопожертвованию ради будущего своих детей.

Ранее Ким Чен Ын принял Лаврова в своей резиденции в Пхеньяне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

