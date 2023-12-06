Ким Чен Ын расплакался на съезде матерей

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын расплакался, когда заслушивал отчетный доклад на Общереспубликанском съезде матерей, сообщает РИА Новости со ссылкой на видеокадры Центрального телевидения Кореи.

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Он не смог сдержать слез, которые были крупным планом показаны местным телевидением. В это время диктор говорил о докладе, в котором говорилось о готовности матерей к самопожертвованию ради будущего своих детей.

Ранее Ким Чен Ын принял Лаврова в своей резиденции в Пхеньяне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
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