Ким Чен Ын раскритиковал чиновников за ошибки в борьбе с коронавирусом
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о «великом кризисе» из-за коронавируса и раскритиковал должностных лиц за допущенные во время пандемии ошибки. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Как отметил глава Северной Кореи в ходе заседания Политбюро Трудовой партии, неудачи чиновников в противоэпидемической работе, «экспериментализм, привычка решать все вопросы за пять минут и устаревшее мышление» поставили под угрозу безопасность КНДР и ее жителей. Несколько высокопоставленных членов партии были отстранены от своих должностей, пишут Известия.
С чем связан упомянутый северокорейским лидером кризис, не уточняется.
Ранее Ким Чен Ын заявил об угрозе голода в стране, напоминает Газета.ру. Глава КНДР подчеркнул, что продление карантинных мер в стране из-за коронавируса привело «к затягиванию борьбы за обеспечение населения одеждой, питанием и жильем».
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