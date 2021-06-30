Ким Чен Ын раскритиковал чиновников за ошибки в борьбе с коронавирусом

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о «великом кризисе» из-за коронавируса и раскритиковал должностных лиц за допущенные во время пандемии ошибки. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как отметил глава Северной Кореи в ходе заседания Политбюро Трудовой партии, неудачи чиновников в противоэпидемической работе, «экспериментализм, привычка решать все вопросы за пять минут и устаревшее мышление» поставили под угрозу безопасность КНДР и ее жителей. Несколько высокопоставленных членов партии были отстранены от своих должностей, пишут Известия.

С чем связан упомянутый северокорейским лидером кризис, не уточняется.

Ранее Ким Чен Ын заявил об угрозе голода в стране, напоминает Газета.ру. Глава КНДР подчеркнул, что продление карантинных мер в стране из-за коронавируса привело «к затягиванию борьбы за обеспечение населения одеждой, питанием и жильем».

