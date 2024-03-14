Ким Чен Ын протестировал новейший северокорейский танк

Это произошло в рамках состоявшихся соревнований танковых экипажей. Глава КНДР сел в линейный танк нового типа и, крепко держась за штурвал, водил его.

Ким Чен Ын отметил ударную силу и маневренность боевой машины. Северокорейский лидер остался доволен боеготовностью танкистов-участников соревнований.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея не исключает сценария с оккупацией территории Республики Корея, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

