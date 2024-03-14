Ким Чен Ын протестировал новейший северокорейский танк
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын протестировал новейший танк, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Это произошло в рамках состоявшихся соревнований танковых экипажей. Глава КНДР сел в линейный танк нового типа и, крепко держась за штурвал, водил его.
Ким Чен Ын отметил ударную силу и маневренность боевой машины. Северокорейский лидер остался доволен боеготовностью танкистов-участников соревнований.
Ранее Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея не исключает сценария с оккупацией территории Республики Корея, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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