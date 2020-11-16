Ким Чен Ын появился на публике впервые за месяц

В последний раз северокорейский лидер появлялся на публике 22 октября. Тогда он посещал кладбище в Пхёнан-Намдо, где почтил память погибших китайских солдат, участвовавших в Корейской войне 1950-53 годов.

Напомним, Ким Чен Ын получит звание генералиссимуса в январе. Предполагается, что он удостоится этого звания на съезде Трудовой партии Кореи (ТПК). Сейчас Ким Чен Ын находится в воинском звании маршала.

