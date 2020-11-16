Ким Чен Ын появился на публике впервые за месяц
Лидер КНДР Ким Чен Ын 15 ноября председательствовал на заседании Политбюро Трудовой партии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Yonhap.
Он появился на публике впервые за 25 дней. Ким Чен Ын обсудил тему коронавируса и государственную противоэпидемическую ситуацию, уточнил задачи для партийной, военной и экономической сфер.
В последний раз северокорейский лидер появлялся на публике 22 октября. Тогда он посещал кладбище в Пхёнан-Намдо, где почтил память погибших китайских солдат, участвовавших в Корейской войне 1950-53 годов.
Напомним, Ким Чен Ын получит звание генералиссимуса в январе. Предполагается, что он удостоится этого звания на съезде Трудовой партии Кореи (ТПК). Сейчас Ким Чен Ын находится в воинском звании маршала.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,9 млн+22 572 / сут.
Умерли
33 186+352 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+14 456 / сут.
- Умер министр иностранных дел Сирии
- Ким Чен Ын появился на публике впервые за месяц
- Новые навигационные спутники ГЛОНАСС будут в четыре раза дороже прежних
- Трамп отметил заслуги своей администрации при запуске Crew Dragon
- Перечислены первые признаки рака головного мозга
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru