Южная Корея поможет экономике КНДР взамен на денуклеаризацию

Южная Корея собирается разработать и реализовать план восстановления экономики Северной Кореи, а также работать над восстановлением этнического единства в случае, если КНДР согласится на денуклеаризацию (ядерное разоружение – ред. НСН). Об этом сообщило министерство объединения Республики Корея.

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«"Дерзкий план" фокусируется на разработке стратегий экономического сотрудничества и обеспечении мер безопасности для Северной Кореи», - приводит РИА Новости сообщение министерства.

Отмечается, что в ответ на прогресс в денуклеаризации Северной Кореи, Сеул будет развивать отрасли, в которых возможно межкорейское сотрудничество, строить общую инфраструктуру для поддержки этих отраслей и разрабатывать планы по привлечению зарубежных инвестиций.

Так, министр объединения Квон Ен Се ранее представил президенту Южной Кореи Юн Сок Елю план политики в отношении Северной Кореи и шаги для реализации так называемого «дерзкого плана» Юн Сок Еля, объявленного еще на стадии предвыборной кампании.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:КНДРЮжная Корея
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