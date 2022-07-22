Южная Корея поможет экономике КНДР взамен на денуклеаризацию

«"Дерзкий план" фокусируется на разработке стратегий экономического сотрудничества и обеспечении мер безопасности для Северной Кореи», - приводит РИА Новости сообщение министерства.

Отмечается, что в ответ на прогресс в денуклеаризации Северной Кореи, Сеул будет развивать отрасли, в которых возможно межкорейское сотрудничество, строить общую инфраструктуру для поддержки этих отраслей и разрабатывать планы по привлечению зарубежных инвестиций.

Так, министр объединения Квон Ен Се ранее представил президенту Южной Кореи Юн Сок Елю план политики в отношении Северной Кореи и шаги для реализации так называемого «дерзкого плана» Юн Сок Еля, объявленного еще на стадии предвыборной кампании.

