Ким Чен Ын дал первое интервью журналисту из России

Ранее НСН сообщала, что переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына состоятся в предстоящий четверг, 25 апреля, во Владивостоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что встреча двух лидеров состоится после полудня. Также Песков добавил, что российский лидер во Владивосток на встречу с Ким Чен Ыном сегодня вечером.

Также сообщалось, что лидеру КНДР Ким Чен Ына во время его пребывания во Владивостоке предложат попробовать традиционные русские блюда. Как сообщает телеканал «Россия 24», об этом рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он подчеркнул, что в меню, составленном для Ким Чен Ына, будут пельмени и икра. Также, вероятнее всего, лидеру КНДР предложат попробовать борщ.

Как заявил Телеканалу «360» директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, без вмешательства Москвы разрешить проблему Корейского полуострова будет практически невозможно.

