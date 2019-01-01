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От выступлений в России также отказывается танцевальный ансамбль «Сухишвили».
Кикабидзе поддержал позицию Катамадзе
1 июля21:04
Вахтанг Кикабидзе поддержал решение певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России, сообщает РИА «Новости».
От выступлений в России также отказывается танцевальный ансамбль «Сухишвили».
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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Вахтанг Кикабидзе
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