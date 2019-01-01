В мире

Кикабидзе поддержал позицию Катамадзе

1 июля21:04

Вахтанг Кикабидзе поддержал решение певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России, сообщает РИА «Новости».

От выступлений в России также отказывается танцевальный ансамбль «Сухишвили».

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Вахтанг Кикабидзе