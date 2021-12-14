Киевские предприниматели вновь вышли на митинг

Киевские предприниматели устроили митинг у здания Верховной рады Украины. Об этом сообщает издание LB.ua.

По данным источника, в акции приняли участие около тысячи человек. Они принесли с собой флаги и плакаты с требованиями привлечь внимание к их проблемам.

Отмечается, что бизнесмены выступали, в том числе, за поддержку законопроекта 6376 об отсрочке тотальной фискализации и законопроектов, которые были разработаны советом по содействию развитию малого предпринимательства при президенте страны.

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Бизнесмены на Украине начали протесты еще в ноябре 2020 года. Изначально они выступали против коронавирусных ограничений, но потом начали требовать отмены ряда законов налоговой сферы, в том числе против тех, которые обязывают владельцев малого бизнеса иметь кассовые аппараты.

15 декабря 2020 года украинские бизнесмены объявили свой протест бессрочным. С этого момента они дежурят в центре Киева и периодически проводят митинги.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал пакет законов об отсрочке введения кассовых аппаратов для малого бизнеса до 1 января 2022 года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МитингиСредний И Малый БизнесПредпринимателиУкраинаКиев
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