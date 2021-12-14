Киевские предприниматели вновь вышли на митинг

Киевские предприниматели устроили митинг у здания Верховной рады Украины. Об этом сообщает издание LB.ua.

По данным источника, в акции приняли участие около тысячи человек. Они принесли с собой флаги и плакаты с требованиями привлечь внимание к их проблемам.

Отмечается, что бизнесмены выступали, в том числе, за поддержку законопроекта 6376 об отсрочке тотальной фискализации и законопроектов, которые были разработаны советом по содействию развитию малого предпринимательства при президенте страны.