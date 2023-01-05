Киев признан «почетным лучшим городом» мира

По словам специалистов, несмотря на политическую ситуацию, в мегаполис продолжают поступать инвестиции, а повсюду находятся строительные краны. Кроме того, в Киеве дешевый проезд в общественном транспорте, множество разнообразных заведений и исторических памятников. Отмечается «улучшение городской инфраструктуры». Так, были заменены городские автобусы, отремонтированы парки и площади и появилось много места для велосипедных и пеших прогулок.

Первое место в рейтинге занял Лондон, далее идут Париж, Нью-Йорк, Токио и Дубай.

Ранее украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин призвал украинцев покинуть крупные населенные пункты, в которых остановилось производство и отсутствуют канализация, свет и тепло, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

