Киев признан «почетным лучшим городом» мира

Киев назван «почетным лучшим городом» мира в 2023 году, сообщает сайт World's Best Cities со ссылкой на экспертов агентства Resonanse Consultancy.

В Киевской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

По словам специалистов, несмотря на политическую ситуацию, в мегаполис продолжают поступать инвестиции, а повсюду находятся строительные краны. Кроме того, в Киеве дешевый проезд в общественном транспорте, множество разнообразных заведений и исторических памятников. Отмечается «улучшение городской инфраструктуры». Так, были заменены городские автобусы, отремонтированы парки и площади и появилось много места для велосипедных и пеших прогулок.

Первое место в рейтинге занял Лондон, далее идут Париж, Нью-Йорк, Токио и Дубай.

Ранее украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин призвал украинцев покинуть крупные населенные пункты, в которых остановилось производство и отсутствуют канализация, свет и тепло, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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