Киев начал готовиться к варианту Б в отношениях с Москвой
Украина вместе со своими западными партнерами рассматривает два варианта развития отношений с Россией, сообщает телеканал «360» со ссылкой на украинского посла в США Оксану Маркарову.
«Сейчас мы все: Украина, США, Запад — работаем над вариантом А — дипломатическим сдерживанием, чтобы нам не пришлось переходить к варианту Б, к которому также все активно готовятся», — сообщила дипломат.
Она не уточнила, в чем именно будет заключаться вариант Б. Однако когда ее спросили, не означает ли это «потенциального военного противостояния», посол не стала отрицать такое предположение.
Напряжение между Россией и Украиной снизилось, «большая война» между ними невозможна. Об этом заявил экс-глава украинского МИД Павел Климкин в эфире телеканала «Украина-24».
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