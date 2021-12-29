Киев начал готовиться к варианту Б в отношениях с Москвой

«Сейчас мы все: Украина, США, Запад — работаем над вариантом А — дипломатическим сдерживанием, чтобы нам не пришлось переходить к варианту Б, к которому также все активно готовятся», — сообщила дипломат.

Она не уточнила, в чем именно будет заключаться вариант Б. Однако когда ее спросили, не означает ли это «потенциального военного противостояния», посол не стала отрицать такое предположение.

Напряжение между Россией и Украиной снизилось, «большая война» между ними невозможна. Об этом заявил экс-глава украинского МИД Павел Климкин в эфире телеканала «Украина-24».

