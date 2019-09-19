Киев и Москва обсудят транзит газа в Брюсселе

Трёхсторонние консультации по газу пройдут между Россией, Украиной и ЕС в четверг в Брюсселе, сообщает ТАСС. Главной темой переговоров станет вопрос транзита газа через украинскую территорию в Европу, в частности, речь пойдёт о продлении контракта между Россией и Украиной.

Как отмечает РИА ФАН, во встрече примут участие министр энергетики РФ Александр Новак, его украинский коллега Алексей Оржель, главы «Газпрома» и «Нафтогаза» Алексей Миллер и Андрей Коболев, а также заместитель председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович.

Ранее сообщалось, что перед началом консультаций Шефчович проведёт отдельные переговоры с представителями Москвы и Киева.

Ранее НСН писала, что у «Газпрома» может появиться альтернативный вариант по использованию украинской газотранспортной системы вместо продления действующего договора. По информации РБК, с таким предложением может выступить Брюссель на трехсторонней встречи 19 сентября. Перспективы такого развития событий в эфире НСН оценил украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

