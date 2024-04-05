КГБ Белоруссии задержал агента военной разведки Украины

В Белоруссии задержали местного жителя по подозрению в работе на Главное управление разведки Минобороны Украины. Об этом сообщил телеканал «Могилев-4» со ссылкой на республиканский Комитет государственной безопасности.

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Задержанный признался, что по заданию Киева снимал расположение оперативно-тактического комплекса «Искандер». Информацию планировал передать в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Отмечается, что задержанного ранее судили за оскорбление президента Белоруссии. Сейчас ему грозит наказание за государственную измену.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Украина сосредоточила на границе с республикой группировку военных численностью около 114 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: vk.com/gpkgovby
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