КГБ Белоруссии задержал агента военной разведки Украины

Задержанный признался, что по заданию Киева снимал расположение оперативно-тактического комплекса «Искандер». Информацию планировал передать в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Отмечается, что задержанного ранее судили за оскорбление президента Белоруссии. Сейчас ему грозит наказание за государственную измену.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Украина сосредоточила на границе с республикой группировку военных численностью около 114 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

