КГБ Белоруссии: Протасевич дает показания о спонсорах и заказчиках
Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что задержанный в минувшее воскресенье в аэропорту Минска Роман Протасевич дает показания о «спонсорах и заказчиках».
По его словам, именно этим можно объяснить истерики на Западе по поводу задержания создателя Telegram-канала NEXTA Протасевича.
Тертель выступил сегодня на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления.
Ранее в парламенте президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается оправдываться за инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, передает RT.
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