КГБ Белоруссии: Протасевич дает показания о спонсорах и заказчиках

Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что задержанный в минувшее воскресенье в аэропорту Минска Роман Протасевич дает показания о «спонсорах и заказчиках».

По его словам, именно этим можно объяснить истерики на Западе по поводу задержания создателя Telegram-канала NEXTA Протасевича.

«Сон или подстава». Мать задержанной в Белоруссии россиянки шокирована видео с ее признанием

Тертель выступил сегодня на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления.

Ранее в парламенте президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается оправдываться за инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, передает RT.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: кадр из видео на YouTube
ТЕГИ:Белоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры