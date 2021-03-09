КГБ Белоруссии предупредило о возможных провокациях в конце марта
КГБ Белоруссии располагает информацией о планах по дестабилизации ситуации в стране в период 25-27 марта, передает ТАСС слова главы спецслужбы Ивана Тертеля.
Доклад об этих планах он сделал президенту страны Александру Лукашенко.
В конце февраля Лукашенко заявил, что этот год будет непростым, так как внешние силы по-прежнему хотят расшатать обстановку в Белоруссии. Президент отметил, что иностранные центры, которые пытаются расшатать страну, ему известны и призвал противостоять их активности в стране. Лукашенко отметил, что нужно учесть весь опыт такого рода организации волнений, которые проходили как в Белоруссии, так и в России, Киргизии, Армении и на Украине.
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