КГБ Белоруссии предупредило о возможных провокациях в конце марта

КГБ Белоруссии располагает информацией о планах по дестабилизации ситуации в стране в период 25-27 марта, передает ТАСС слова главы спецслужбы Ивана Тертеля.

Доклад об этих планах он сделал президенту страны Александру Лукашенко.

В конце февраля Лукашенко заявил, что этот год будет непростым, так как внешние силы по-прежнему хотят расшатать обстановку в Белоруссии. Президент отметил, что иностранные центры, которые пытаются расшатать страну, ему известны и призвал противостоять их активности в стране. Лукашенко отметил, что нужно учесть весь опыт такого рода организации волнений, которые проходили как в Белоруссии, так и в России, Киргизии, Армении и на Украине.

