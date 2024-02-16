КГБ Белоруссии: Переброска диверсантов в страну была организована СБУ

По данным ведомства, перед заброской сотрудники СБУ и Государственной пограничной службой Украины предварительно провели доразведку местности. Также они снабдили диверсантов взрывными устройствами, которые предназначались для совершения терактов на территориях Белоруссии и России.

В КГБ отметили, что в числе задержанных - двое граждан Украины, а также гражданин Белоруссии. Против них были возбуждены уголовные дела по статьям «приготовление к акту терроризма» и «агентурная деятельность».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя задержание диверсантов, заявил, что подобные инциденты фиксируют «практически два-три раза в неделю», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

