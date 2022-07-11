КГБ Белоруссии может получить право запрещать выезд за границу
Белорусы не смогут выехать из страны, если КГБ решит, что их отъезд будет противоречить интересам национальной безопасности, общественного порядка или прав и свобод других лиц. Законопроект внесен в Палату представителей, сообщает на сайте Национального правового портала.
Также временные ограничения на выезд могут коснуться представителей ВС РБ, пограничников, МВД, органов госбезопасности, транспортных войск, СК и других. Если у них на руках есть биометрический загранпаспорт, то его на время службы нужно будет сдать в отдел кадров.
Запретить выезд за границу могут и лицам, которых заняты в процессах за совершение административных правонарушений.
Ранее сообщалось, что Белоруссия ввела безвизовый режим с Польшей. Решение о введении временного, до 31 декабря 2022 года безвизового въезда для граждан Польши принято президентом страны Александром Лукашенко для поддержания добрососедских отношений.
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