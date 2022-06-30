Белоруссия ввела безвизовый режим с Польшей
Польским гражданам, начиная с 1-го июля, разрешается безвизовый въезд на территорию Белоруссии. Об этом со ссылкой на пограничный комитет республики сообщает в четверг агентство «БелТА».
Как отмечается, решение о введении временного, до 31 декабря 2022 года безвизового въезда для граждан Польши принято президентом страны Александром Лукашенко для поддержания добрососедских отношений.
Агентство напоминает, что с 15 апреля также сроком до 31 декабря 2022 года, был разрешен въезд в республику без оформления виз для граждан Латвии и Литвы.
Ранее сообщалось, что Белоруссия отменила безвизовый режим для ряда стран.
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