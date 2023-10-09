Кеннеди-младший заявил об участии в выборах в качестве независимого кандидата

О намерении пойти на выборы независимым кандидатом Кеннеди-младший объявил на встрече со сторонниками в Филадельфии. Трансляция мероприятия велась в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

До этого сообщалось, что политик может стать кандидатом в президенты от Демократической партии.

Кеннеди-младший ранее подверг сомнению целесообразность оказания военной помощи Украине. Он призвал задуматься о влиянии конфликта на экономику США, передает «Радиоточка НСН».

