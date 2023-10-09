Кеннеди-младший заявил об участии в выборах в качестве независимого кандидата
Адвокат и политик Роберт Кеннеди - младший объявил, что будет выдвигаться на выборы президента США в качестве независимого кандидата.
О намерении пойти на выборы независимым кандидатом Кеннеди-младший объявил на встрече со сторонниками в Филадельфии. Трансляция мероприятия велась в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
До этого сообщалось, что политик может стать кандидатом в президенты от Демократической партии.
Кеннеди-младший ранее подверг сомнению целесообразность оказания военной помощи Украине. Он призвал задуматься о влиянии конфликта на экономику США, передает «Радиоточка НСН».
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