Кеннеди-младший: США делают все для того, чтобы навязать России и Китаю войну

«Я не думаю, что Китай хочет вступить с нами в конфликт и Россия тоже, но мы делаем все возможное, чтобы втянуть их в него», — заявил политик.

Ранее Кеннеди-младший заявил, что экономика РФ стала сильнее из-за санкций США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

