Кеннеди-младший: США делают все для того, чтобы навязать России и Китаю войну

Американские власти делают все для того, чтобы втянуть Москву и Пекин в военный конфликт, сообщил подкасту Full Send экс-участник предвыборной гонки в США в качестве независимого кандидата Роберт Кеннеди-младший.

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«Я не думаю, что Китай хочет вступить с нами в конфликт и Россия тоже, но мы делаем все возможное, чтобы втянуть их в него», — заявил политик.

Ранее Кеннеди-младший заявил, что экономика РФ стала сильнее из-за санкций США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / WQAD News 8
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