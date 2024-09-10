Кеннеди-младший: США делают все для того, чтобы навязать России и Китаю войну
10 сентября 202401:33
Американские власти делают все для того, чтобы втянуть Москву и Пекин в военный конфликт, сообщил подкасту Full Send экс-участник предвыборной гонки в США в качестве независимого кандидата Роберт Кеннеди-младший.
«Я не думаю, что Китай хочет вступить с нами в конфликт и Россия тоже, но мы делаем все возможное, чтобы втянуть их в него», — заявил политик.
Ранее Кеннеди-младший заявил, что экономика РФ стала сильнее из-за санкций США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru