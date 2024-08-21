Кеннеди-младший может войти в администрацию Трампа

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил CNN, что не против рассмотреть кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего на должность в своей администрации, если тот выйдет из предвыборной гонки и поддержит его.

Кеннеди-младший заявил, что экономика РФ стала сильнее из-за санкций США

Трамп указал, что был бы рад заручиться поддержкой Кеннеди-младшего, так как тот ему «всегда нравился».

Ранее Кеннеди-младший заявил, что действующий президент США Джо Байден блокировал мирные соглашения по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / WQAD News 8
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДональд Трамп

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