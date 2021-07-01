Казахстан ввел обязательную вакцинацию от COVID-19

Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал постановление об обязательной вакцинации лиц, работающих в сфере услуг, торговли и образования, сообщает Sputnik Казахстан.

Согласно документу, которой вступает в силу 2 июля, первый компонент вакцины необходимо получить до 15 июля, второй - до 15 августа. Исключение составляют переболевшие COVID-19 в последние три месяца, а также граждане, имеющие медицинские противопоказания.

В постановлении также говорится, что непривитые работники будут отстранены от очной работы.

Ранее экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что от коронавируса его спасли врачи из России, сообщает RT.