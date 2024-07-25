Казахстан расширит применение электронной очереди на границе с РФ

В ведомстве отметили, что в настоящее время «CarGoRuqsat» действует на семи КПП, через неё проследовало более 13 тысяч грузовых автомашин.

Также в комитете подчеркнули, что система показывает свою эффективность и позитивно воспринимается перевозчиками.

«Учитывая положительные результаты, с 31 июля планируется запуск «CarGoRuqsat» дополнительно на 14 пунктах пропуска на казахстанско-российской границе», - сказано в сообщении.

Ранее Литва приостановила пропуск пассажирского транспорта через один из двух функционирующих КПП на границе с Белоруссией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

