Казахстан расширит применение электронной очереди на границе с РФ
Систему электронной очереди «CarGoRuqsat» планируется запустить ещё на 14 пунктах пропуска на казахстанско-российской границе. Об этом сообщает пресс-служба комитета государственных доходов Казахстана.
В ведомстве отметили, что в настоящее время «CarGoRuqsat» действует на семи КПП, через неё проследовало более 13 тысяч грузовых автомашин.
Также в комитете подчеркнули, что система показывает свою эффективность и позитивно воспринимается перевозчиками.
«Учитывая положительные результаты, с 31 июля планируется запуск «CarGoRuqsat» дополнительно на 14 пунктах пропуска на казахстанско-российской границе», - сказано в сообщении.
Ранее Литва приостановила пропуск пассажирского транспорта через один из двух функционирующих КПП на границе с Белоруссией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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