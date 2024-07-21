В Бурятии обрушился участок моста на трассе в сторону границы с Монголией
На участке трассы А-333 Култук-Монды - граница с Монголией перекрыли движение из-за частичного обрушения моста в Бурятии, сообщили в Минтрансе республики.
В ведомстве отметили, что мост обрушился из-за подмыва подходов к мосту.
В МЧС уточнили, что объезда этого участка нет, и посоветовали воздержаться от поездок по этому направлению.
Ранее в Таджикистане спасли российских туристов после происшествия из-за селя, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Тогда в Комитете о чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана рассказали, что автомобиль туристов оказался заблокированным селевым потоком на трассе в районе Сангвор.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru