Казахстан рассекретил более 2,4 млн карточек жертв репрессий

«251 тысяч дел спецпоселенцев переданы в архив президента, после чего станут доступны заинтересованным лицам. 265 тысяч дел будет передано до конца года», — указали в ведомстве.

По данным генпрокуратуры, были реабилитированы 311 тысяч лиц из ссыльных, спецпоселенцев и привлеченных к уголовной ответственности, пишет RT.

Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев в 2020 году поручил создать госкомиссию по реабилитации жертв репрессий. Как отмечал политик, за годы репрессий в республику сослали 5 млн человек со всех уголков СССР.

