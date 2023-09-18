Казахстан рассекретил более 2,4 млн карточек жертв репрессий
Более 2,4 млн архивных карточек жертв политических репрессий в 1929-1956 годах рассекретили в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры республики.
«251 тысяч дел спецпоселенцев переданы в архив президента, после чего станут доступны заинтересованным лицам. 265 тысяч дел будет передано до конца года», — указали в ведомстве.
По данным генпрокуратуры, были реабилитированы 311 тысяч лиц из ссыльных, спецпоселенцев и привлеченных к уголовной ответственности, пишет RT.
Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев в 2020 году поручил создать госкомиссию по реабилитации жертв репрессий. Как отмечал политик, за годы репрессий в республику сослали 5 млн человек со всех уголков СССР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru