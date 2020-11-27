Казахстан приступил к подбору завода для производства российской COVID-вакцины
Глава Минздрава Республики Казахстан Алексей Цой рассказал о поисках площадки для производства российской вакцины от COVID-19, сообщает «Интерфакс».
По словам министра, наиболее вероятно, выпуск препаратов наладят на площадках действующих фармацевтических заводов. «Сейчас изучаем по Казахстану эту возможность вместе с нашими российскими коллегами для того, чтобы в дальнейшем начать производство у нас в стране», - отметил он.
Какую именно российскую вакцину намерены производить в Казахстане Цой не уточнил, но сообщил, что препарат находится на третьей фазе испытаний и скоро Минздраву республики предоставят необходимые данные. «Первая и вторая фазы показали свою эффективность, поэтому в данный момент мы её рассматриваем как одну из потенциальных», - подытожил министр.
В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса - «Спутник V» от НИЦЭМ имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».
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