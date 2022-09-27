Казахстан прекратит трансляцию в республике 15 российских телеканалов

Телекоммуникационная компания Beeline Казахстан с 5 октября прекращает трансляцию в республике 15 российских телеканалов. Об этом говорится на сайте компании.

Президент Казахстана заявил, что один человек не должен оставаться в должности главы государства слишком долго

Уточняется, что будут заблокированы на «TV Интернет Дома» и в сервисе BeeTV каналы «Дом кино», «Победа», «О!», «Первый канал СНГ», «НТВ МИР», «Карусель International», «Россия 24», «Музыка Первого», «РТР Планета», «Россия К» и другие.



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ФОТО: РИА Новости
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