Казахстан прекратит трансляцию в республике 15 российских телеканалов
27 сентября 202215:33
Телекоммуникационная компания Beeline Казахстан с 5 октября прекращает трансляцию в республике 15 российских телеканалов. Об этом говорится на сайте компании.
Президент Казахстана заявил, что один человек не должен оставаться в должности главы государства слишком долго
Уточняется, что будут заблокированы на «TV Интернет Дома» и в сервисе BeeTV каналы «Дом кино», «Победа», «О!», «Первый канал СНГ», «НТВ МИР», «Карусель International», «Россия 24», «Музыка Первого», «РТР Планета», «Россия К» и другие.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru