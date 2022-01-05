Казахстан перестал поставлять уголь на Украину
Казахстан приостановил транзит угля в Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Министерства энергетики Украины Германа Галущенко.
Галущенко подчеркнул, что у украинского предприятия «Центрэнерго» заключен контракт с Казахстаном на 660 тыс. тонн угля на отопительный сезон.
По мнению главы Министерства энергетики Украины, в блокировке поставок угля Украины участвовала Россия.
«Но, к сожалению, через соответствующие действия России происходит блокировка транзита по российской территории этого угля. Сейчас мы не видим физической возможности получить этот уголь», — отметил Галущенко.
Протесты в Казахстане начались 2 января на фоне подорожания стоимости сжиженного газа. Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Аэропорты многих городов Казахстана приостановили работу или приостановили рейсы.
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