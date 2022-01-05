Специальный российский лайнер не смог приземлиться в Казахстане

Специальный летный отряд «Россия» не смог приземлиться в аэропорту Алма-Аты из-за захвата аэропорта протестующими. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

СМИ: в сторону Казахстана вылетел самолёт специального лётного отряда «Россия»

Борт Ту-214 вылетел из московского аэропорта Внуково в Казахстан. Лайнер не смог сесть из-за того, что аэропорт города Алма-Аты захватили митингующие. Российский самолет изменил маршрут и покинул пределы Казахстана.

Ранее российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейсы в Алма-Ату из-за введения режима ЧС в городе. В аэропорту Актау тоже приостановлена работа.

Протесты в Казахстане начались 2 ноября в городе Жанаозен и распространились по всей стране. Митингующие требуют снижение цен на сжиженный газ.

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Фото: pegasfly.com
ТЕГИ:РоссияПротестыКазахстан
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