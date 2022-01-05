Специальный российский лайнер не смог приземлиться в Казахстане

Борт Ту-214 вылетел из московского аэропорта Внуково в Казахстан. Лайнер не смог сесть из-за того, что аэропорт города Алма-Аты захватили митингующие. Российский самолет изменил маршрут и покинул пределы Казахстана.

Ранее российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейсы в Алма-Ату из-за введения режима ЧС в городе. В аэропорту Актау тоже приостановлена работа.

Протесты в Казахстане начались 2 ноября в городе Жанаозен и распространились по всей стране. Митингующие требуют снижение цен на сжиженный газ.

