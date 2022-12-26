Казахстан отправил Киеву генераторы для больниц

Казахстан передал Украине 41 электрогенератор для снабжения больниц страны. Об этом сообщил украинский Минздрав в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

В ведомстве рассказали, что отправят полученные генераторы в Николаевскую, Днепропетровскую и Харьковскую области.