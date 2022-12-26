Казахстан отправил Киеву генераторы для больниц
Казахстан передал Украине 41 электрогенератор для снабжения больниц страны. Об этом сообщил украинский Минздрав в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).
В ведомстве рассказали, что отправят полученные генераторы в Николаевскую, Днепропетровскую и Харьковскую области.
По данным «Укрэнерго», на конец ноября в результате российских ударов повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Ранее еврокомиссар по кризисному менеджменту Янез Ленарчич сообщил, что страны Евросоюза направили Украине уже более тысячи электрогенераторов. Кроме того, Генштаб ВСУ сегодня сообщил об отправке Киеву более 900 генераторов. Накануне Объединенные Арабские Эмираты заявили об отправке Украине 2,5 тысячи бытовых генераторов.
Исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук в начале ноября сообщил, что из-за отсутствия возможности оперативно восстановить энергетическую инфраструктуру зимой есть необходимость эвакуировать часть населения Киева, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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