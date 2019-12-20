Казахстан откажется от смертной казни
Власти Казахстана намерены отказаться от смертной казни. Как заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания национального совета общественного доверия, «пришло время решить вопросы», которые активно поднимались местными правозащитниками.
В этой связи глава республики распорядился присоединиться ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, который подразумевает полный отказ от смертной казни.
Отметим, что смертные приговоры в Казахстане не приводятся в исполнение с 2003 года в связи с мораторием, с 2004 года вместо высшей меры наказания обвиненные приговариваются к пожизненным срокам.
Единственной страной из бывшего СССР, где до сих пор приводятся в исполнение смертные приговоры, остается Белоруссия. Сегодня стало известно, что Евросоюз снова призвал Минск отказаться от этой меры, передает RT.
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